«Каждый день сюрпризы»: Пелагея рассказала, чем можно удивить артиста

Пелагея призналась, что жизнь приносит ей сюрпризы каждый день

Заслуженная артистка России Пелагея призналась, что жизнь — это и есть главный сюрприз. Об этом певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия Александра Олешко.

На вопрос, чем можно удивить Олешко, у артистки не было однозначного ответа.

«Я не знаю, чем его можно удивить. Я надеюсь, что я сегодня тем, что спела, может быть, не удивила его, но порадовала, дай бог», — сказала Пелагея.

При этом артистка призналась, что сама не перестает удивляться неожиданным поворотам в жизни.

«Я все время удивляюсь всему. Жизнь так неожиданна, что, в общем, каждый день преподносят сюрпризы», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея рассказала о своем отношении к внешности и уходе за собой. Певица призналась, что всю жизнь следит за весом, поскольку склонна к полноте, и старается контролировать пищевые привычки.

Артистка также рассказывала о проблемах с кожей, которые раньше было сложно скрыть даже с помощью грима. По ее словам, улучшить ее состояние помогли грамотный уход и изменение рациона.

Пелагея отмечала, что регулярно посещает косметолога, использует домашнюю уходовую косметику и различные девайсы. При этом певица заявляла, что не пользуется филлерами и доверяет специалисту в выборе процедур.

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