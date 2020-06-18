Страдающий от тяжелой болезни Валентин Гафт почти лишился речи

Состояние Валентина Гафта тревожит его поклонников и коллег. Более полутора лет он не появлялся на сцене театра «Современник». В последнее время в актерской среде появляются слухи, что у народного артиста пропала речь на фоне инсульта и болезни Паркинсона. Театралы полагают, его здоровье сильно ухудшилось после смерти актрисы Нины Дорошиной, которая ушла из жизни весной прошлого года.

Супруга Гафта, актриса Ольга Остроумова сообщила порталу Sobesednik, что состояние ее мужа стабильно, и им не требуется материальная помощь.

Актриса и друг семьи, пожелавшая остаться неизвестной, добавила изданию, что актер действительно чувствует себя лучше, чем зимой. По ее словам, он действительно испытывал затруднения с речью.

В конце июля 2019 года у народного артиста Валентина Гафта случился инсульт. Его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Непродолжительное время актер находился в реанимации. После того, как состояние Гафта стабилизировалось, его направили в подмосковный центр реабилитации. Позже близкие подтвердили, что после инсульта у актера плохо работает правая рука, и ему трудно говорить. Однако Гафт делает специальные упражнения, чтобы быстрее восстановиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак.