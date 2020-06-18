Известный стилист оценила наряды Ирины Пеговой

Образы Ирины Пеговой почти всегда свидетельствуют о хорошем вкусе. Актрису не случайно называют иконой стиля. По случаю ее 42-летия сайт Teleprogramma.pro спросил мнение известного стилиста Марину Корабель о платьях звезды отечественного кино.

Специалист на примерах конкретных нарядов Пеговой объяснила, как ей удается оставаться в тренде, и какие ошибки она иногда допускает. Первая вещь, которую оценила стилист — белое платье с объемными рукавами.

«Один из трендов нашего времени, хотя этот стиль появился в XIX веке. Мне нравится фасон, и классно, что здесь есть небольшая драпировка, боковые карманы, которые расширяют линию бедер и делают акцент на талии», — оценила Корабель.

Актриса просчиталась лишь в выборе украшений. Ее брошь не сочетается с серьгами, и нужно было бы оставить что-то одно.

Следом знатоку моды показали оранжевое платье Пеговой. По словам эксперта, глядя на такой наряд, хочется на море. Такая вещь создает солнечное настроение, что свойственному этому цвету. Марина отметила, что платье слегка силуэтное, и при этом свободное. У него правильная длина — немного прикрыты щиколотки. Имеется рисунок из линий и драпировка, что добавляет колорита.

Далее Корабель посмотрела сценическое платье заслуженной артистки.

«Я всегда говорю, что все должно быть к месту, ко времени и погоди. Ирина на сцене, мы видим, что у нее концерт, и это платье сюда классно вписывается — его золотистая гамма, пайетки, переливы, открытые плечи, подчеркнута шикарная грудь. Все очень уместно», — заметила стилист.

Платье с цветочным принтом и бежевой курткой — самый проигрышный образ Ирины в представленной подборке. Корабель понравился фасон наряда. Он подчеркивает линию шеи и декольте. Но проблема в том, что это платье вышло из моды, да и куртка с ним не сочетается.

Актриса реабилитировалась уже на следующем примере. Эксперт рассмотрела белое платье с вишневым принтом и отметила, что оно дышит энергией женственности и легкости.

«Мне очень нравятся эти вишенки, они смотрятся задорно. Классно, что есть современный тренд — объемные рукава, есть боковые карманы. Как я уже говорила, они визуально увеличивают бедра, и талия становится стройнее. Вишенка перекликается с цветом губ. Это круто», — заключила стилист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова в образе «Аленушки из сказки» покорила фанатов.