Ирина Пегова в образе «Аленушки из сказки» покорила фанатов

В минувшее воскресенье все православные отмечали один из важнейших религиозных праздников в году — День Святой Троицы или, как ее еще называют в народе, Пятидесятницу. Поздравить верующих поспешили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе, заслуженная артистка России Ирина Пегова.

В личном Instagram-аккаунте актриса опубликовала видео и фото с места проведения церковной службы по случаю Троицы. Звезда лично посетила храм, несмотря на ограничения на фоне пандемии COVID-19.

«С праздником! Служба сегодня была на улице!» — подписала Пегова селфи на фоне храма.

Instagram @pegovairina

Поклонники от всего сердца поблагодарили звезду за внимание и добрые слова, а также отметили, что ей очень идет образ нежной и скромной дамы, одетой в миленькое летнее платье с цветочным принтом и вторящем ему платком на голове.

«С Днем Святой Троицы, Ириша! Вы, как всегда, роскошны!»

«Какая прелесть — эти глазки! Прямо Аленушка из сказки!»

«Ирочка, вы просто неотразимы! Очень идет!»

«Само очарование… А какие глаза!» — писали в комментариях к селфи фолловеры Пеговой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова впервые пожаловалась на «постыдные поступки» любимой мамы.