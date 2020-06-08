Ирина Пегова в образе «Аленушки из сказки» покорила фанатов

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Виктория Андреева
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Именитая актриса опубликовала нежное фото в честь большого религиозного праздника.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

В минувшее воскресенье все православные отмечали один из важнейших религиозных праздников в году — День Святой Троицы или, как ее еще называют в народе, Пятидесятницу. Поздравить верующих поспешили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе, заслуженная артистка России Ирина Пегова.

В личном Instagram-аккаунте актриса опубликовала видео и фото с места проведения церковной службы по случаю Троицы. Звезда лично посетила храм, несмотря на ограничения на фоне пандемии COVID-19.

«С праздником! Служба сегодня была на улице!» — подписала Пегова селфи на фоне храма.

Instagram @pegovairina

Поклонники от всего сердца поблагодарили звезду за внимание и добрые слова, а также отметили, что ей очень идет образ нежной и скромной дамы, одетой в миленькое летнее платье с цветочным принтом и вторящем ему платком на голове.

«С Днем Святой Троицы, Ириша! Вы, как всегда, роскошны!»

«Какая прелесть — эти глазки! Прямо Аленушка из сказки!»

«Ирочка, вы просто неотразимы! Очень идет!»

«Само очарование… А какие глаза!» — писали в комментариях к селфи фолловеры Пеговой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова впервые пожаловалась на «постыдные поступки» любимой мамы.

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