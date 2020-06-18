Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Генеральная прокуратура намерена обжаловать освобождение зачинщика нагорно-карабахского конфликта, бывшего президента страны.
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Фото, видео: ТАСС / Vahram Baghdasaryan /PHOTOLURE/, 5-tv.ru
Апелляционный суд Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Это изменение меры пресечения. Теперь политик не арестован, а отпущен под залог. Заплатить придется крупную сумму — больше четырех миллионов долларов. Как сообщил адвокат, ради этого дети Кочаряна готовы заложить свои квартиры. Экс-президент обвиняется по уголовному делу о разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году.
А бывший президент Украины Петр Порошенко накануне наоборот мог бы быть арестован. В Печерском суде Киева рассматривали вопрос о мере пресечения по делу о превышении служебных полномочий. Заседание в итоге перенесли на 1 июля. Генпрокуратура больше не просит заключить Порошенко под стражу, его хотят ограничить личными обязательствами.
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