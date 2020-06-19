Видео: В Москве начали вывозить тела погибших при стрельбе

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Алиса Маркова
Эксклюзив 57

Трагедия разыгралась 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова. Мужчина застрелил ребенка, двух женщин и покончил с собой.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Тела жертв стрельбы начали вывозить из дома на улице Приорова. Трагедия разыгралась 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова. Мужчина застрелил ребенка, двух женщин и покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. На месте работают полицейские и следователи.

На жуткое преступление пошел 21-летний Севастьян П., который расстрелял бывшую девушку, ее мать и годовалого ребенка. Затем он свел счеты с жизнью.

Согласно информации правоохранительных органов, преступник вошел дом с карабином «Сайга». Вскоре прохожие на улице услышали женские крики и звук выстрелов. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в квартире тела четырех человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что отец мужчины, устроившего стрельбу в Москве, рассказал о сыне.

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