Видео: В Москве начали вывозить тела погибших при стрельбе

Тела жертв стрельбы начали вывозить из дома на улице Приорова. Трагедия разыгралась 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова. Мужчина застрелил ребенка, двух женщин и покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. На месте работают полицейские и следователи.

На жуткое преступление пошел 21-летний Севастьян П., который расстрелял бывшую девушку, ее мать и годовалого ребенка. Затем он свел счеты с жизнью.

Согласно информации правоохранительных органов, преступник вошел дом с карабином «Сайга». Вскоре прохожие на улице услышали женские крики и звук выстрелов. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в квартире тела четырех человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что отец мужчины, устроившего стрельбу в Москве, рассказал о сыне.