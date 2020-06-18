«Не найдете правды»: Отец об устроившем стрельбу на севере Москвы сыне

Отец расстрелявшего семью возлюбленной в квартире на севере Москвы Севастьяна П. в беседе с 5-tv.ru рассказал о сыне. По словам мужчины, парень был абсолютно адекватным человеком до того, как отслужил в армии. О взаимоотношениях сына с погибшей Елизаветой Х. житель столицы ничего не знал.

«Нормальный абсолютно был до армии. В армию не нужно ходить. Не разговаривал, по этому поводу (об отношениях с Елизаветой Х. — Прим.ред.), нет», — сказал отец Севастьяна П.

Мужчина подчеркнул, что найти какой-либо «правды» в действиях сына он не сможет.

По предварительным данным, 21-летний Севастьян П. застрелил из охотничьего карабина малолетнего ребенка, 22-летнюю Елизавету Х. и 51-летнюю Светлану Т., после чего покончил с собой.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — признания в любви стрелка, убившего семью в Москве.