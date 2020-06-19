Телеведущая Лера Кудрявцева постепенно приучает к труду свою годовалую дочь Машу. Недавно звезда выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором малышка старательно опрыскивает домашние цветы пульверизатором, подойдя к возложенному на нее заданию со всей серьезностью.

«Как же быстро растут детки. Только родилась, а уже деловая колбаса», — написала Кудрявцева под видео.

Instagram @leratv

Подписчики тоже отметили деловитость наследницы телеведущей, предположив, что та берет пример со своей предприимчивой мамы.

«Красавица вся в маму!»;

«Лера, у вас растет прекрасная, милая и трудолюбивая дочка»;

«Какая деловая походка!» — заметили пользователи.

Дочь Марию Кудрявцева родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, с которым недавно отметила «медную свадьбу» — семилетие супружеской жизни. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, пара не прекращает радовать поклонников нежным и заботливым отношением друг к другу. У Кудрявцевой также есть 30-летний сын Жан от первого брака и двухлетний внук Лев.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж телеведущей Игорь Макаров показал дочь Машу с ссадинами на лбу.