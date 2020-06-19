«Деловая колбаса» — Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь поливает цветы
Наследница звезды привыкает к самостоятельности.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева постепенно приучает к труду свою годовалую дочь Машу. Недавно звезда выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором малышка старательно опрыскивает домашние цветы пульверизатором, подойдя к возложенному на нее заданию со всей серьезностью.
«Как же быстро растут детки. Только родилась, а уже деловая колбаса», — написала Кудрявцева под видео.
Подписчики тоже отметили деловитость наследницы телеведущей, предположив, что та берет пример со своей предприимчивой мамы.
«Красавица вся в маму!»;
«Лера, у вас растет прекрасная, милая и трудолюбивая дочка»;
«Какая деловая походка!» — заметили пользователи.
Дочь Марию Кудрявцева родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, с которым недавно отметила «медную свадьбу» — семилетие супружеской жизни. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, пара не прекращает радовать поклонников нежным и заботливым отношением друг к другу. У Кудрявцевой также есть 30-летний сын Жан от первого брака и двухлетний внук Лев.
Ранее 5-tv.ru писал, что муж телеведущей Игорь Макаров показал дочь Машу с ссадинами на лбу.
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