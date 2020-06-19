Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости дали накануне Дня медицинского работника

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Светлана Шевченко
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Петербургскую традицию поддержали сотрудники Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в благодарность всем врачам Северной столицы.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости дали накануне Дня медицинского работника

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
СОГАЗ

Сотрудники Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» дали полуденный выстрел со стен Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Петербургская традиция сегодня была приурочена к началу празднования Дня медицинского работника, который в этом году проходит под знаком борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И в знак благодарности всем врачам Северной столицы прозвучали раскаты пушечного грома.

Международный медицинский центр (ММЦ) «СОГАЗ» сегодня отмечает десятилетие. Поэтому почетное право произвести выстрел из Петропавловской пушки получили сотрудники, стоявшие у истоков создания компании: генеральный директор Владислав Баранов, главврач Андрей Обрезан, директор по качеству Ольга Костюк, главный стоматолог Дмитрий Балин и руководитель направления по клинико-экспертной работе Александр Загородский.

Центр, открывшийся в Санкт-Петербурге 19 июня 2010 года, стал первым в Группе клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», которая сегодня является одной из ведущих частных медицинских организаций страны.

Высокотехнологичная и амбулаторная медицинская помощь, санаторно-курортный отдых и реабилитация, производственная медицина и научно-образовательная деятельность — основные направления деятельности компании, подразделения которой работают в 12 регионах России.

Мероприятие проходило при соблюдении всех действующих санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

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