«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

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Сергей Зеленский
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Краснодарский «юрист» прославилась роскошной свадьбой дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса.

«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрывать свои доходы

Фото: "Российский государственный университет правосудия"

Судьи Краснодарского краевого суда опубликовали декларации о доходах. Однако из 138 юристов лишь 84 решили, что им нечего скрывать. Остальные сочли информацию о своих прибылях конфиденциальной. Среди них оказалась и «золотая судья» Елена Хахалева, «прославившаяся» на всю страну за организацию роскошной свадьбы для своей дочери.

На данный момент, как указано на странице Краснодарского краевого суда, она трудится судьей, тогда как в 2017 году являлась председателем судебной коллегии по административным делам.

Сегодня Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ должна была рассмотреть обращение Президиума Совета судей о привлечении судьи Краснодарского краевого суда, члена Совета судей РФ Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности, однако заседание было перенесено. 15 июня Елена Хахалева была доставлена в одну из клиник Подмосковья, пишет «Коммерсантъ». По словам адвоката судьи Людмилы Александровой, та в апреле–мае якобы переболела коронавирусом, а инфекция дала осложнения.

Заседание по Хахалевой перенесено на 13 июля.

Поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Хахалева лишилась в 2018 году. Это произошло после обнародования кадров с пышной свадьбы ее дочери. Тогда СМИ писали, что на торжество потратили два миллиона долларов. На нем выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец невесты Роберт Хахалев, а стоимость праздника была намного меньше.

Позднее появилась информация, что Елена Хахалева не имеет профильного высшего образования, напоминает Утро.ру. В августе 2019 года стало известно, что судью отстранили от процессов. Кроме того, сообщалось, что она присутствовала не на всех процессах. Ее коллеги отмечали посещения, а сама Елена Хахалева в этот момент отдыхала за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в действиях «золотой судьи» Хахалевой найдены признаки дисциплинарного проступка.

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