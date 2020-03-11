В действиях «золотой» судьи Хахалевой найдены признаки дисциплинарного проступка

Дисциплинарная комиссия Совета судей РФ пришла к единогласному решению, что в действиях «золотой» судьи Елены Хахалевой прослеживаются признаки «дисциплинарного проступка». Об этом сообщается на официальном сайте постоянно действующего органа судейского сообщества страны.

5-tv.ru рассказывал, что у Совета судей возник к Елене Хахалевой ряд вопросов по поводу проведения нескольких заседаний суда после проведенной проверки. Тогда стало известно, что судья присутствовала не на всех процессах. Ее коллеги отмечали посещения, а сама Елена Хахалева в этот момент отдыхала за границей.

Пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда она покинула летом 2018 года после того, как в поле зрения общественности оказались кадры с пышной свадьбы ее дочери в 2017 году.

Адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что на торжество потратили два миллиона долларов, на нем выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец невесты Роберт Хахалев, а стоимость праздника была намного меньше.

Позднее появилась информация, что Елена Хахалева и вовсе не имеет профильного высшего образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «золотую» судью Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер.