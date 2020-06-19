Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены в пруду мертвыми

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Сергей Зеленский
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О судьбе 28-летней женщины и ее восьмимесячной дочки ничего не было известно четыре дня.

Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены в пруду мертвыми

Фото: www.globallookpress.com © Oliver Heinz

Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по региону.

«Сегодня тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Для определения причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следователи по факту исчезновения 28-летней Татьяны Фроловой и ее восьмимесячной дочери Софии возбудили уголовное дело по статье «убийство» после обращения к правоохранителям родственников.

Женщина с ребенком в коляске ушла из дома 16 июня, и с тех пор об их местонахождении не было ничего известно. Были организованы широкомасштабные поиски, в которых также принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из числа местных жителей.

Ранее 5-tv.ru передавал, что годовалый малыш скончался при невыясненных обстоятельствах в Новороссийске.

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