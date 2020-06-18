Годовалый малыш скончался при невыясненных обстоятельствах в Новороссийске

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Василий Заика
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Трагедия произошла утром 17 июня, когда ребенок находился под присмотром частной няни.

Годовалый малыш скончался при невыясненных обстоятельствах в Новороссийске

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Годовалый малыш скончался при невыясненных обстоятельствах в Новороссийске. Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, трагедия произошла утром 17 июня, когда мальчик находился под присмотром частной няни.

Следователи выяснили, что 43-летняя местная жительница оказывала всем желающим платные услуги по присмотру за детьми. 16 июня 37-летняя женщина оставила в доме у няни своего малолетнего сына. Утром на следующий день у мальчика поднялась температура. Няня вызвала ребенку скорую помощь. Несмотря на действия врачей, малыш скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения точных причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе расследования будут тщательно изучены условия жизни и воспитания малыша. Следователи также проверят законность оказания местной жительницей платных услуг по присмотру за детьми.

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