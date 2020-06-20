Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом

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Алина Потёмкина
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Актриса уверена, что это было правильное решение расстаться с мужем.

Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом

Фото: www.globallookpress.com / Byron Purvis

Развод звездной пары голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году стал сенсацией, последствия которой не стихают до сих пор. Только спустя четыре года актриса решила раскрыть, почему же она ушла от своего знаменитого супруга. В интервью Vogue артистка призналась, что это было в интересах ее детей.

«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю концентрироваться на их исцелении. Некоторые воспользовались моим молчанием, и дети видят ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают свою собственную правду и свой разум. На самом деле это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей», — сказала Джоли.

Чем именно был опасен для ее семьи бывший муж, она все же не стала уточнять. Тогда в 2016 году она обрушилась на Питта с обвинениями о насилии над детьми, катализатором стал конфликт в самолете, когда знаменитый актер слишком грубо по ее мнению воспитывал на глазах окружающих одного из детей.

В свою очередь Брэд Питт заявлял в одном из интервью, что причиной разрыва стал его алкоголизм. По его словам, он пил каждый день. После того, как пара рассталась, актер прошел курс «Анонимных алкоголиков» и долго наблюдался у психолога, чтобы не потерять опеку над детьми и возможность с ними видеться.

Брэд Питт и Анджелина Джоли вместе воспитывали шестеро детей. Трое из них — биологические наследники, еще трое были усыновлены парой. Ранее 5-tv.ru публиковал 10 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли.

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