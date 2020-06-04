ТОП-10 невероятных и малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
Одной из самых красивых и талантливых голливудских актрис исполнилось 45 лет.
Фото: PA / Yui Mok
Королева современного Голливуда, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», мать шестерых детей — великолепная Анджелина Джоли отмечает юбилей! Американской актрисе исполнилось 45 лет. В связи с торжеством 5-tv.ru публикует список весьма неожиданных и к тому же малоизвестных фактов о сверхвыдающейся кинодиве.
1. «Смешанная» кровь
Актриса родилась, пожалуй, в самом «американском» городе — Лос-Анджелесе. Но при этом она имеет немецкое, словацкое, французское, канадское, голландское и ирокезское происхождение.
2. Первое выступление
Анджелина Джоли впервые вышла на сцену театрального института Ли Страсберга, когда ей было… шесть лет!
3. Депрессия
Родители актрисы расстались, когда ей был всего годик. Позже в подростковом возрасте она испытывала комплексы по поводу своей нестандартной внешности и излишней худобы. Все это привело к тому, что еще будучи ребенком она страдала от депрессии, самоповреждений и наркомании.
4. Количество тату
У Анджелины Джоли как минимум четырнадцать татуировок. От координат на ее предплечье до надписи на верхней части спины, каждое изображение имеет уникальное значение.
5. Ярая болельщица
Известно, что голливудская звезда обожает смотреть футбол и страстно болеет за английский клуб «Ливерпуль».
6. Мечта о профессии
В юности артистку привлекала готическая тема, в частности, такой ее аспект как смерть. Поэтому Анджелина Джоли некоторое время мечтала возглавить похоронное бюро.
7. Необычные питомцы
Кинодиву никогда особо не привлекали пушистики вроде котиков и белых кроликов. Ее интересовали рептилии. Актриса была хозяйкой ящерицы, а также нескольких змей, которых она держала в доме в качестве любимых питомцев.
8. Очень страшная свадьба
В 1996 году Анджелина Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера — британского актера, известного своими ролями в фильмах «На игле» и «Хакеры». В день свадьбы на актрисе были надеты черные кожаные штаны и белая рубашка. На рубашке звезда вывела имя возлюбленного собственной кровью. «Я хотела сделать этот день особенным», — призналась однажды артистка.
9. Левша
Анджелина Джоли — левша. В связи с этим ее окружение, порой, испытывает трудности. Во время съемок популярного приключенческого блокбастера про Лару Крофт создатели кинокартины специально для актрисы приобрели изготовленные на заказ пистолеты с двойным контролем.
10. Без соцсетей
Голливудская дива практикует категорический и осознанный отказ от социальных сетей. Такой же «жертвы» она требует от своих детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли призвала защищать детей от нападок во время пандемии коронавируса.
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