ТОП-10 невероятных и малоизвестных фактов об Анджелине Джоли

Королева современного Голливуда, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», мать шестерых детей — великолепная Анджелина Джоли отмечает юбилей! Американской актрисе исполнилось 45 лет. В связи с торжеством 5-tv.ru публикует список весьма неожиданных и к тому же малоизвестных фактов о сверхвыдающейся кинодиве.

1. «Смешанная» кровь

Актриса родилась, пожалуй, в самом «американском» городе — Лос-Анджелесе. Но при этом она имеет немецкое, словацкое, французское, канадское, голландское и ирокезское происхождение.

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2. Первое выступление

Анджелина Джоли впервые вышла на сцену театрального института Ли Страсберга, когда ей было… шесть лет!

3. Депрессия

Родители актрисы расстались, когда ей был всего годик. Позже в подростковом возрасте она испытывала комплексы по поводу своей нестандартной внешности и излишней худобы. Все это привело к тому, что еще будучи ребенком она страдала от депрессии, самоповреждений и наркомании.

4. Количество тату

У Анджелины Джоли как минимум четырнадцать татуировок. От координат на ее предплечье до надписи на верхней части спины, каждое изображение имеет уникальное значение.

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5. Ярая болельщица

Известно, что голливудская звезда обожает смотреть футбол и страстно болеет за английский клуб «Ливерпуль».

6. Мечта о профессии

В юности артистку привлекала готическая тема, в частности, такой ее аспект как смерть. Поэтому Анджелина Джоли некоторое время мечтала возглавить похоронное бюро.

7. Необычные питомцы

Кинодиву никогда особо не привлекали пушистики вроде котиков и белых кроликов. Ее интересовали рептилии. Актриса была хозяйкой ящерицы, а также нескольких змей, которых она держала в доме в качестве любимых питомцев.

8. Очень страшная свадьба

В 1996 году Анджелина Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера — британского актера, известного своими ролями в фильмах «На игле» и «Хакеры». В день свадьбы на актрисе были надеты черные кожаные штаны и белая рубашка. На рубашке звезда вывела имя возлюбленного собственной кровью. «Я хотела сделать этот день особенным», — призналась однажды артистка.

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9. Левша

Анджелина Джоли — левша. В связи с этим ее окружение, порой, испытывает трудности. Во время съемок популярного приключенческого блокбастера про Лару Крофт создатели кинокартины специально для актрисы приобрели изготовленные на заказ пистолеты с двойным контролем.

10. Без соцсетей

Голливудская дива практикует категорический и осознанный отказ от социальных сетей. Такой же «жертвы» она требует от своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли призвала защищать детей от нападок во время пандемии коронавируса.