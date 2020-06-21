«Нырнуть и клизмочку»: Максим Виторган усиленно избавляется от лишнего веса
Актер выложил в сеть видеоролики, снятые во время выполнения упражнений.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Актер и режиссер Максим Виторган показал подписчикам, как усиленно избавляется от лишнего веса. Знаменитость выложил в сторис в своем аккаунте в Instagram несколько роликов, снятых во время занятий.
На первом видео Максим Виторган качает мышцы на перилах мостков на водоеме. Следующие кадры демонстрируют пользователям, как 47-летний актер в вакуумном костюме подвергает себя кардионагрузкам.
Третий ролик представляет собой мини-экскурс, на котором Максим Виторган цитирует героя Джона Траволты из культового фильма «Криминальное чтиво».
«Помните, как Траволта в „Криминальном чтиве“ говорил?! „Нюхнуть, ********** и спать“. В нашем варианте это — качнуть, нырнуть и клизмочку!» — иронично отмечает знаменитость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи поймали Собчак «на слежке» за страницей бывшего мужа в Instagram. Аккаунт Максима Виторгана вышел на первое место в списке друзей Собчак.
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