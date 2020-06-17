Пользователи поймали Собчак «на слежке» за страницей бывшего мужа в Instagram

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Алина Потёмкина
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Аккаунт Максима Виторгана вышел на первое место в списке друзей Собчак.

Пользователи поймали Собчак «на слежке» за страницей бывшего мужа в Instagram

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Телеведущая Ксения Собчак побывала в гостях YouTube-шоу Александра Гудкова Comment Out. Во время программы ей пришлось заходить в Instagram. Скрин экрана ее телефона был выведен на экран, и на нем фанаты увидели любопытную деталь. Одним из первых в череде друзей Собчак высветился ее бывший муж, Максим Виторган. Фанаты пришли к выводу, что ведущая часто заходит на страницу бывшего возлюбленного.

«Когда часто палишь сторис бывшего, и они выходят на первое место», — поделился наблюдением в Twitter пользователь с ником «Маленькая шабли».

Twitter @anstayner

Мнения других подписчиков разошлись. Одни поддержали вывод, другие заметили, что механизм выведения друзей на топовые позиции еще не изучен.

«У меня они сортируются по времени. Кто последним сториз сделал, тот и на первом месте, независимо от того, общаемся мы или нет»

«Да так у всех вроде»

«Это же матчасть… Когда общаешься с бывшим, его сториз выходят на первое место», — спорили пользователи.

Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Они развелись в январе 2019 года, причем их расставание сопровождалось скандалом. Актер застал жену в ресторане с режиссером Константином Богомоловым и избил соперника. После развода Собчак почти сразу перестала скрывать новые отношения, а вскоре сыграла пышную свадьбу с новым избранником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двое мужчин в коротких шортах «отполировали» пятую точку Ксении Собчак.

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