«Знала только мать»: Знакомые семьи замурованного в бетон мальчика о трагедии

Знакомые семьи замурованного в бетон 12-летнего мальчика прокомментировали трагедию. Ранее после обнаружения тела подростка в подвале дома по подозрению в убийстве задержали его мать. Как рассказали в окружении родственников погибшего, никто из них не знал о случившемся. Близкие ребенка в течение нескольких месяцев искали его, не подозревая, что к смерти может быть причастна его родительница.

«Единственным человеком, который был в курсе всего этого, была мама Саши. Наташа и ее ближнее окружение искренне верило, что найдется брат и он будет жив. Честно сказать, в шоке все. Никто не ожидал такого исхода. <…> Реальность шокировала всю семью, и каждый член семьи испытывает боль», — написала знакомая семьи в Instagram.

Она призвала не срываться на родных погибшего, поскольку никто, кроме матери, предположительно, не имеет отношение к убийству.

Instagram @darryaa_k

Схожую точку зрения высказала еще одна подруга сестры скончавшегося. Она призвала не выливать агрессию на семью, которая не причастна к трагедии

«Об этом знала только мать. Ни Наташа, ни ее сестра, ни тем более близкое окружение не были в курсе», — отметила она в соцсети.

Instagram

Дочь подозреваемой в произошедшем также поделилась эмоциями в Instagram.

«Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали. В один миг рухнуло все. Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — призналась она.

Instagram @natalya_parakhnyakova

Девушка, помимо прочего, поблагодарила всех неравнодушных, кто помогал искать ее брата. Особую благодарность сестра убитого ребенка выразила сотрудникам правоохранительных органов, которые установили предполагаемого виновника трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что залитое бетоном тело мальчика обнаружили под Астраханью. По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелей, от полученного повреждения ребенок скончался на месте. Чтобы избежать наказания, семья пыталась запутать следствие и обратилась в полицию, заявив об исчезновении ребенка.