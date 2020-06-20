Закованное в смертоносные оковы бетона тело мальчика обнаружили под Астраханью

Закованное в бетон тело 12-летнего мальчика обнаружили под Астраханью. Подростка искали с начала июня. Его тело было обнаружено в подвале дома в области. Фигура ребенка была залита бетоном.

Его обнаружили в помещении, которое, возможно, принадлежит его старшему брату.

По подозрению в убийстве задержана мать ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК России по 12-летний подросток ушел из дома и пропал 4 марта 2020 года, через два дня родители заявили о его исчезновении в полицию.

«19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — говорится в сообщении.

По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелей, от полученного повреждения ребенок скончался на месте. Чтобы избежать наказания, семья пыталась запутать следствие и обратилась в полицию, заявив об исчезновении ребенка.

«Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь создать видимость того, что он еще жив», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Мать ребенка, как уточнили в управлении СК по региону, задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее стало известно, что убившая подростка женщина в прошлом была известным политиком в своем регине и членом партии «Справедливая Россия». И даже планировала выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора региона. Однако, как рассказал в интервью «Говорит Москва» председатель местного совета отделения партии Олег Шеин, однопартийцы отказались ее поддержать и женщина вышла из партии.

«Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос», — предположил Шеин.

Характеризуя подозреваемую в убийстве сына, политик сообщил, что она никогда не была вспыльчивой, все держала внутри себя, а потом это неожиданно проявлялось.