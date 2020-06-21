Сергея Светлакова заметили отдыхающим на Алтае
Согласно распоряжению местных властей, с 11 июня в регионе могут работать санатории с медицинской лицензией, а также объекты общепита на открытом воздухе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, instagram @ewgenii70
Известный комик и шоумен Сергей Светлаков сейчас отдыхает на Алтае. Об этом свидетельствует публикация теннисиста Евгения Кузнецова, тренирующего постояльцев одной из местных баз отдыха. На своей странице спортсмен выложил фото со звездой на тренировочной площадке.
«Любой турнир забрать готовы Кузнецов со Светлаковым», — написал он.
Интересно, что сам Светлаков не спешит рассказывать фанатам о том, что одним из первых после снятия ограничений отправился на курорт. Однако, несмотря на это, любопытные пользователи уже вычислили его положение. Согласно их догадкам, юморист находится в комплексе «Altai Resort», который имеет медицинскую лицензию.
Согласно распоряжению местных властей, Алтайского края, с 11 июня в регионе могут работать санатории с медицинской лицензией, а также объекты общепита на открытом воздухе. В то же время турбазы в области закрыты до 2 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Сергея Светлакова затмил свою красавицу-сестру.
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