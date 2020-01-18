«Прикольные детки»: сын Сергея Светлакова затмил свою красавицу-сестру

Российский актер Сергей Светлаков поделился семейным видео с участием своих детей в Instagram. Ролик, записала его 11-летняя дочь Настя от первого брака.

Девочка планировала удивить зрителей своим танцем, однако запись была «испорчена» появлением в комнате младшего брата. Двухлетний Максим загородил свою сестру, встав на переднем плане с бутылкой воды и показав, как он наслаждается жидкостью с соответствующим хитрым видом. Настя, несмотря на выходку братика, продолжила танцевать и сделала вид, что ничего не произошло.

«Сегодня вода особенная…», — подписал пост шоумен.

Instagram @ssvetlakov

Пользователи сети активным образом отреагировали на видео, отмечая, что дети актера очень прикольные, похожие на своего знаменитого отца.

«Прикольные детки. На папу похожи!!!»;

«Дети такие лапочки»;

«Отличные ребята! Малыш лучезарный», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлаков в день рождения показал семейную реликвию.