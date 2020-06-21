Маршрутка и легковушка в лобовую столкнулись на юго-западе Петербурга

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Светлана Шевченко
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По последним данным, пострадали около девяти человек. Двое в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло днем на проспекте Стачек возле Кронштадтской площади на юго-западе Санкт-Петербурга.

Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. По последним данным, пострадали около девяти человек. Двое в тяжелом состоянии.

Информация о произошедшем устанавливается. На месте работают экстренные службы.

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