Маршрутка и легковушка в лобовую столкнулись на юго-западе Петербурга
По последним данным, пострадали около девяти человек. Двое в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло днем на проспекте Стачек возле Кронштадтской площади на юго-западе Санкт-Петербурга.
Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. По последним данным, пострадали около девяти человек. Двое в тяжелом состоянии.
Информация о произошедшем устанавливается. На месте работают экстренные службы.
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