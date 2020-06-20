Дым от кальяна и музыка: Петербуржцы устроили безумные пляски на улице Рубинштейна

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Карина Бернтгольц
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Нелегальная вечеринка в центре Северной столицы возмутила жителей ближайших домов.

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Фото, видео: Instagram @dmitrenko___, ВКонтакте @clubrubinshteina

Жители Санкт-Петербурга в пятницу вечером, несмотря на необходимость демонстрировать ответственное поведение и соблюдать безопасную дистанцию в условиях пандемии коронавируса, решили по полной оторваться на улице Рубинштейна, которая славится многочисленными барами и ресторанами. Прямо под окнами жилых домов нарушители устроили настоящую вечеринку. Они громко включили зажигательную музыку и принялись отплясывать на тротуаре. Видео с поющими и танцующими людьми появилось в сети.

Помимо того, что все собравшиеся не соблюдали дистанцию, по словам очевидцев, для них ночью были открыты двери баров. Как они отметили в комментариях, дым от кальянов поднимался вплоть до третьего этажа, а от кафе исходил запах еды.

Жители окрестных домов были возмущены таким беспечным поведением людей в период пандемии. Не смогли сдержать своих эмоций и ошеломленные пользователи сети. Они осудили людей, которые отправились праздновать конец недели и нарушать все предписания местных властей.

«Улица Рубинштейна, жилая улица — превращена в дискотеку под открытым небом!!! Во время эпидемии тяжелой болезни!»

«Вся улица гудит. Машины специально рядом с барами включают музыку очень-очень громко. Посетители баров танцуют, им весело. На Рубинштейна живут пожилые люди, больные люди, маленькие дети. Шум и ор сумасшедший по всей улице!» — возмутились юзеры.

Обеспокоенные жильцы вызвали полицию и ждут, когда правоохранители остановят беспредел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шумные компании вернулись на улицы в центрах Москвы и Петербурга.

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