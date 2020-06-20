Жители «барной» улицы Рубинштейна пожалуются на бездействие полиции в прокуратуру

Знаменитая барная улица Рубинштейна в Петербурге превратилась в Мекку ковид-диссидентов. В ночь на 20 июня уставшие от самоизоляции горожане устроили такую вечеринку, что местные жители не могли спать всю ночь. Не пришла на помощь и полиция — звонки правоохранителям не дали никакого результата. Об этом 5-tv.ru рассказала жительница одного из домов на улице Рубинштейна Наталья. Следующим шагом, по ее словам, будет жалоба в прокуратуру, уже на самих стражей порядка.

«Я уже обратилась по телефону доверия полиции, это было той же ночью. В районе четырех часов утра, когда еще происходило это безобразие. Дело в том, что в течение всей ночи я, наверное, раз 20 звонила в полицию по поводу различных точек безобразия. Это были открытые веранды ресторанов, где никто не соблюдал никакие санитарные меры, которые предписаны в настоящее время в Санкт-Петербурге. Это люди, которые напивались на верандах, а потом шли плясать по всей улице. Машины, из которых играла музыка. Люди курили кальяны, приехал какой-то фургон с фаст-фудом из ресторана Waterloo, у которого нет даже согласования места. Воняло так, что ко мне за два дома несло! В общем, происходило что-то страшное. И полиция не приезжала. Несмотря на то, что я знаю прекрасно, что все мои соседи тоже звонили», — пожаловалась женщина.

Звонила разгневанная петербурженка и в администрацию Центрального района города на Неве. Но там ей отвечали, что не видят звонков по линии 112. Тогда она приняла решение найти управу на равнодушных к нарушению всех правил ответственного поведения в пандемию полицейских.

«У меня сложилось впечатление, что все это происходит с молчаливого согласия и властей, и полиции. Поэтому я оставила жалобу по телефону доверия, обещали в понедельник сказать, кто ее будет рассматривать. И также буду писать жалобу в прокуратуру о бездействии полиции», — заключила Наталья.

Улица Рубинштейна всегда славилась своими шумными гулянками, чем привлекала туристов и раздражала местных жителей. Аналогичную репутацию места заядлых тусовщиков в Москве имеют Патриаршие пруды. Там с частичным снятием ограничительных мер тоже случился бум желающих наверстать упущенное за все время самоизоляции. Правда, как рассказывал 5-tv.ru, московские полицейские оказались более чуткими к жалобам горожан. По району регулярно ходят патрули и штрафуют нарушителей.