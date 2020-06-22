Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой недели

|
Светлана Александрова
898

Что нужно сделать, чтобы заглянуть в будущее и правильно понять, что вам подсказывает ваше бессознательное, рассказала астролог-психолог Алена Никольская.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / sleep bed

Расположение планет дает нам на этой неделе уникальную возможность — заглянуть в будущее. Как рассказала астролог Алена Никольская, с понедельника по четверг, то есть с 22 по 26 июня представители всех знаков зодиака будут видеть вещие сны. Такую возможность дает землянам Нептун — планета, которая отвечает за бессознательное, за интуицию, за чувства и за божественные подсказки.

«Как же сделать так, чтобы вы точно понимали, что же подсказывает вам ваше бессознательное и ваша интуиция? Для этого вам нужно накануне выпить стакан чистой, прозрачной воды, лучше родниковой. Именно воды — не чая, не других напитков, именно чистую воду», — подчеркивает специалист.

После этого, по словам астролога, нужно закрыть глаза и подумать, о чем вы хотите узнать, на какой вопрос вам нужен ответ, и мо; но ложиться спать.

«Обращайте внимание на все нюансы, которые будут у вас во сне — это буквально сценарий будущих событий», — советует Никольская.

И пусть ваши сны на предстоящей неделе будут только счастливыми.

Ранее Алена Никольская рассказала, какие еще астрологические события повлияют на жизнь и самочувствие людей на неделе с 22 по 28 июня.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой не...

Последние новости

6:41
В Петербурге в рамках акции «Свеча памяти» выложили кадр из фильма «Жила-была девочка»
6:34
У сына Самойловой и Джигана возникли проблемы со здоровьем
6:26
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии
6:19
Какие ограничения снимают в Краснодаре и Петербурге с 22 июня
6:11
«Какой жгучий брюнет!» — Порошина впервые показала сына
6:02
Помним о каждом дне: Акция «Линия памяти» состоялась в Москве

Сейчас читают

Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой недели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок