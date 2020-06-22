Как разгадать вещие сны с 22 по 26 июня? Астролог об уникальности этой недели

Расположение планет дает нам на этой неделе уникальную возможность — заглянуть в будущее. Как рассказала астролог Алена Никольская, с понедельника по четверг, то есть с 22 по 26 июня представители всех знаков зодиака будут видеть вещие сны. Такую возможность дает землянам Нептун — планета, которая отвечает за бессознательное, за интуицию, за чувства и за божественные подсказки.

«Как же сделать так, чтобы вы точно понимали, что же подсказывает вам ваше бессознательное и ваша интуиция? Для этого вам нужно накануне выпить стакан чистой, прозрачной воды, лучше родниковой. Именно воды — не чая, не других напитков, именно чистую воду», — подчеркивает специалист.

После этого, по словам астролога, нужно закрыть глаза и подумать, о чем вы хотите узнать, на какой вопрос вам нужен ответ, и мо; но ложиться спать.

«Обращайте внимание на все нюансы, которые будут у вас во сне — это буквально сценарий будущих событий», — советует Никольская.

И пусть ваши сны на предстоящей неделе будут только счастливыми.

Ранее Алена Никольская рассказала, какие еще астрологические события повлияют на жизнь и самочувствие людей на неделе с 22 по 28 июня.