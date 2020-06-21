На предстоящей неделе — с 22 по 28 июня — нас ожидают сразу несколько важных астрологических событий. Во-первых, в понедельник Нептун начнет ретроградное движение. А это значит, что представителям всех знаков зодиака будут сниться вещие сны. Что нужно сделать, чтобы правильно разгадать послание Вселенной, рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, чтобы увидеть вещий сон, перед тем, как отправиться в постель, нужно выпить стакан чистой воды. После этого нужно загадать желание или поставить задачу своему бессознательному, ответ на какой вопрос вы хотите получить, и можно спокойно засыпать.

«Наутро, когда вы проснетесь, вспомните, что вам снилось, и зафиксируйте. То, что вам приснилось, скорее всего обязательно сбудется. Даже если вам снится какой-то необычный сон, или даже иносказательный, ответы на все вопросы вы получите в ближайшее время», — обещает астролог.

Кроме того, в середине неделе, 25 июня, Венера, не случайно названная в честь богини любви и красоты, наконец начнет двигаться вслед за Солнцем.

«Это значит, что наконец-то все наши „девчачьи“ темы сдвинутся с места. И наконец вы можете заняться всеми вопросами, которые связаны с красотой — постричься, сделать укладку, какие-то косметические и косметологические процедуры, а также покупать предметы роскоши и разную красивую одежду. Это сейчас можно будет делать, но только если это не очень дорого», — рассказала Никольская.

Как пояснила астролог, Меркурий с 18 июня начал ретроградное движение, и есть большой риск, что потраченные в этот период деньги вылетят в трубу. А потому побаловать себя покупками можно, но только если эти красивые вещи не стоят баснословных денег. Если же вам понравилось что-то очень дорогое, стоит подождать, когда Меркурий развернется. А произойдет это только после 12 июля. Повременить следует также с заключением браков и вообще любых договоров.

Третье важное астрологическое событие случится в воскресенье, 28 июня. Очень важная для землян планета Марс перейдет из знака Рыб в знак Овна, где будет находиться до начала января 2021 года.

«Это очень долго. Обычно планета Марс не сидит так долго в одном знаке. Но у нас этот год непредсказуемый… В это время у нас будут импульсивные какие-то желания, движения, мы будем очень активны, иногда чрезмерно. И различные возможны техногенные катастрофы. Овен — очень яркий знак, напористый, такой заводной, поэтому люди будут часто вести себя нестабильно, ругаться на пустом месте, орать», — предупредила Никольская.

Кроме того, по ее словам, пока Марс будет совершать переход из Рыб в Овен, и еще несколько дней после этого у многих могут возникать мигрени, головные боли и неустойчивое эмоциональное состояние.

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