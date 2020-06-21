Анастасия Волочкова стала объектом народного возмущения из-за нестандартного наряда во время посещения храма. Балерина поделилась в своем Instagram-аккаунте серией снимков и видео из поездки в Астрахань. На одной из фотографий она позирует в дверях храма в длинном платье с глубоким декольте, да еще в меховой накидке.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла служба. Так здорово, что теперь храмы открыты, и молиться можно не только дома…», — написала под снимком Волочкова.

Подписчики, обрадованные тем, что балерина наконец открыла закрытые уже несколько месяцев комментарии, принялись отчитывать ее за непристойный, по их мнению, вид.

«Почему голова не покрыта? Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным ***!»

«В церковь можно было и поскромнее одеться… это же не павильон ТВ. Зачем людей раздражать, и устраивать из всего понты?»

«Господи! Как в Храм впустили с таким декольте! Совсем Бога не боится, а потом ревет, что счастья нет! Анастасия в Божий дом входят со смирением и в образе христианском!» — пишут возмущенные пользователи.

Instagram @volochkova_art

Но больше всего публику шокировала меховая накидка — в Астрахани сейчас стоит жара до 35 градусов. Многие припомнили, что зимой балерина удивляла всех, разгуливая по заснеженной Москве в шортах и фотографировалась голой с ушате со льдом.

«А где шапка?»

«Почему унты не надела?»

«А где угги с цветочками?»

«Баня Настю закалила, в + 40 градусов не жарко в шубе», — подшучивают над артисткой комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова сообщила, что собирается насовсем переехать в Астрахань, как только там будут отремонтированы ее квартиры — их у балерины 22.