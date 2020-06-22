Парень погибшей Насти Тропи со слезами рассказал, что ночью чувствовал ее объятия

Возлюбленный погибшей Насти Тропицель (Тропи), работающий мотоинструктором на Бали, записал видеообращение к подписчикам в Instagram после разговора с контактером. Убитый горем молодой человек не смог сдержать слез, говоря о смерти своей избранницы. Он сообщил фолловерам, что с девушкой все хорошо — об этом ему поведал контактер.

Бойфренд блогера-миллионника призвал пользователей не страдать, а вместо этого молиться, медитировать и поблагодарить Тропи за все, что она сделала для каждого.

«Когда ее душа приходит к нам, ей больно видеть, как мы страдаем, хотя это сложно — не страдать. Просто не особо хотела бы видеть наши страдания. Это все правда, что говорит контактер, потому что он будто говорит ее словами. <…> Я сегодня ночью спал и ощущал очень хорошо всю любовь Насти. Сейчас мы можем просто ее поддержать тем, что каждый будет молиться за нее, медитировать. Ей больно видеть наши страдания, и, возможно, ее душа не может уйти отсюда дальше, ее душе больно видеть то, как мы страдаем. <…> Отнеситесь к моей просьбе серьезно, помолитесь за нее, помедитируйте, воздайте слова благодарности», — обратился к подписчикам мотоинструктор.

Instagram @viktoradjan

Он признался, что чувствовал, будто Настя находится рядом с ним: ему казалось, что ночью она согревает его своей любовью и обнимает.

«Она действительно рядом, она будет здесь еще три дня, а потом еще 40 дней. <…> Я чувствовал, как ночью она обнимала меня», — рассказал молодой человек.

О смерти блогера-миллионника Насти Тропи стало известно днем 21 июня. Как заявили родственники погибшей, девушка скончалась от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в одном из курортных районов Бали. Блогер вместе с молодым человеком решила прокатиться на байках, однако оба не справились с управлением и столкнулись.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее послание Насти Тропи, которое передал контактер.