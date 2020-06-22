Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге

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Василий Заика
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Юлий Бояршинов и Виктор Филинков признаны виновными в участии в террористической организации.

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела «Сети» в Петербурге. Обвиняемые Юлий Бояршинов и Виктор Филинков признаны виновными в участии в террористической организации. В качестве наказания им назначено пять с половиной и семь лет колонии общего режима соответственно.

Федеральная служба безопасности и представители государственного обвинения пришли к выводу, что 25-летний программист Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов возглавили местные ячейки «Сети» — «Марсово поле» и «Иордан». Еще одним участником организации считают Игоря Шишкина. Он ранее признал свою вину и был приговорен в особом порядке к трем с половиной годам колонии.

Адвокаты фигурантов дела заявили о намерении обжаловать приговор Второго Западного окружного военного суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Улан-Удэ обвиняется в подготовке массового убийства в техникуме.

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