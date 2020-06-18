Житель Улан-Удэ обвиняется в подготовке массового убийства в техникуме

Нападение на техникум с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия задумал 19-летний житель Бурятии. Как сообщает Следственный комитет, молодому человеку вменяется совершение 18 преступлений по разным статьям Уголовного кодекса — от «изготовления взрывчатых веществ» и «умышленного уничтожения чужого имущества» до «приготовления к убийству из хулиганских побуждений». Расследование в отношении юноши завершено, скоро он предстанет перед судом.

По версии следствия, готовить преступление обвиняемый начал в ноябре 2018 года, после просмотра в интернете новостей о происшествиях с массовыми убийствами в учебных заведениях. Он решил повторить нечто подобное в одной из Улан-Удэ.

«В течение 2019 года, готовясь к преступлению, он искал в сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы», — говорится в сообщении СК РФ по Бурятии.

Во время одного из своих испытаний молодой человек взорвал пустующий жилой дом за городом. Следствие также установило, что обвиняемый искал сообщников для реализации своих планов, но трое знакомых отказались помогать ему.

Выбрав для нападения учебное заведение, юноша несколько раз посещал его под видом абитуриента, а тем временем приобрел военную экипировку, противогазы, маски, пневматический пистолет и пульты для дистанционного подрыва самодельных бомб. Однако воплотить преступный умысел в жизнь ему помещали сотрудники УФСБ Бурятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании 15-летнего подростка в Волгограде. По версии следователей, мальчик готовил нападение на школу.