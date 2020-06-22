Полет на параплане закончился реанимацией для туриста в Сочи
По предварительной версии, причиной ЧП мог стать недостаточный разбег или порыв ветра.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Novikov; 5-tv.ru
Параплан упал при взлете на Красной поляне в Сочи. Инцидент произошел в минувшие выходные в Адлерском районе Сочи возле поселка Красная Поляна. Об этом сообщает портал Кубань 24.
В результате ЧП госпитализирован турист. Очевидцы сообщают, что мужчина был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам свидетелей ЧП, мужчина был в экипировке. При взлете параплан повело вниз, и он рухнул. По предварительной версии, причиной ЧП мог стать недостаточный разбег или порыв ветра.
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