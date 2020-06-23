Злые злаки. Почему аллергикам не станет лучше до 10 июля?
Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН рассказал о пике цветения злаковых трав в столице.
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Жителям столицы, страдающим от аллергии на пыльцу растений, придется несладко. Цветение злаковых трав в этом году идет особенно пышно, поэтому рассчитывать на ослабление симптомов заболевания можно не раньше 10 июля. Об этом «Известиям» рассказал доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.
То, что цветение будет особенно пышным, было предсказано специалистом еще в мае. Причиной тому, по его словам, стало похолодание в конце весны. Прогноз оказался верным, и теперь все аллергики испытывают сильное недомогание. Индекс сервиса «Пыльца Club» достиг максимума 8 июня. Однако это еще не говорит о том, что цветение пошло на спад.
«Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля», — рассказал Валентин Введенский.
Полного окончания пыления в Москве можно ждать только к концу лета. Одной из причин бурного цветения в столице стали и высокие температуры, которые держатся в мегаполисе в последнее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечься от аллергии в период цветения растений.
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