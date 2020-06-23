Злые злаки. Почему аллергикам не станет лучше до 10 июля?

|
Алина Потёмкина
11

Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН рассказал о пике цветения злаковых трав в столице.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Hristo Rusev, C. Heusler, imagebroker/Ottfried Schreiter, Steimer, C.

Жителям столицы, страдающим от аллергии на пыльцу растений, придется несладко. Цветение злаковых трав в этом году идет особенно пышно, поэтому рассчитывать на ослабление симптомов заболевания можно не раньше 10 июля. Об этом «Известиям» рассказал доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

То, что цветение будет особенно пышным, было предсказано специалистом еще в мае. Причиной тому, по его словам, стало похолодание в конце весны. Прогноз оказался верным, и теперь все аллергики испытывают сильное недомогание. Индекс сервиса «Пыльца Club» достиг максимума 8 июня. Однако это еще не говорит о том, что цветение пошло на спад.

«Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля», — рассказал Валентин Введенский.

Полного окончания пыления в Москве можно ждать только к концу лета. Одной из причин бурного цветения в столице стали и высокие температуры, которые держатся в мегаполисе в последнее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечься от аллергии в период цветения растений.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.48
-0.09 77.83
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:26
Злые злаки. Почему аллергикам не станет лучше до 10 июля?
5:11
Наталья Бочкарева представила себя мужчиной — фото
4:51
Когда и как можно подать документы для поступления в вузы
4:26
«Хотела, чтобы ее прах развеяли над океаном»: погибшая блогер Настя Тропи предчувствовала смерть
4:08
23 июня — Международный Олимпийский день
3:43
США приостановят выдачу ряда виз до конца года

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Видео: Фигуристка Туктамышева устроила жаркие танцы в купальнике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок