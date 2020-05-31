Как уберечься от аллергии в период цветения растений?

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Алина Потёмкина
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Специалисты подготовили советы, которые помогут не превратить наступающее лето в кошмар.

Как уберечься от аллергии в период цветения растений?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Birgit Koch

Лето — прекрасная пора, но только не для аллергиков. Пока одни наслаждаются цветением садов, другие страдают от постоянной заложенности носа и других сопутствующих недугов. Портал Top68 рассказывает, как защитить себя от пагубного влияния в период цветения растений.

Как бы печально это ни звучало, но самый простой способ не пострадать от аллергии — минимизировать походы на улицу и отказаться от поездок на природу. Следует помнить, что наиболее сильно цветение растений влияет на аллергиков в сухую и ветреную погоду.

Вернувшись с улицы, лучше сразу принять душ или хотя бы умыть лицо. Одежду, на которую могла осесть пыльца, стоит убрать подальше. После стирки ее стоит сушить внутри помещения, а не вывешивать за балкон.

Включенный кондиционер в машине и дома поможет легче переносить аллергию. Кроме того, полезно как можно чаще проводить дома влажную уборку.

Спать в период цветения растений лучше с закрытыми окнами, чтобы пыльца не летела в квартиру с улицы.

В это время лучше отказаться от плановых операций, профилактических прививок и вакцинации.

Снизить неприятные ощущения поможет физиологический раствор. Им можно орошать полость носа. Но специальные спреи следует выбирать только по назначению врача.

И, конечно, в тяжелых случаях нужно немедленно обращаться за помощью к медикам. Определить тип аллергии и назначить необходимые препараты поможет аллерголог-иммунолог. Помните, что самолечение может быть опасно для вашего здоровья.

Ранее 5-tv.ru публиковал лайфхаки от лор-врача: какими растворами лучше промывать нос, чтобы он «задышал».

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