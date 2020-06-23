В каких регионах России женщины рожают чаще всего?

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Алина Потёмкина
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Росстат составил рейтинг регионов, где на одну женщину приходится большее всего детей.

В каких регионах России женщины рожают чаще всего?

Фото: www.globallookpress.com / Fotodesign Märzinger / CHROMORAN

Рейтинг регионов России с самыми высокими и низкими показателями суммарной рождаемости составил Росстат. С данными ознакомилось издание RT.

На первом месте в списке оказалась республика Тыва. Там в среднем на одну женщину приходится 2,72 ребенка. Вторую строчку заняла Чечня с показателем в 2,58. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ — 2,17. Также в пятерку вошли республика Алтай — 2,17, и Сахалинская область — 1,95.

Низкими показателями рождаемости отличились Ленобласть — 1,07, Мордовия — 1,17, Смоленская, Пензенская и Тульская области с 1,21, 1,26 и, 1,26 соответственно.

Наряду с этим средний по стране показатель в 2019 году составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению демографа, после эпидемии коронавируса Россию ждет всплеск рождаемости.

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