По данным специалиста, статистика смертности и рождаемости в РФ по итогам 2020 года преподнесет ряд сюрпризов.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эпидемия вируса нового типа может положительно отразится на демографии России. Об этом радио Sputnik сообщила социолог и демограф Дарья Халтурина. По ее словам, массовая изоляция людей случается в мире не первый раз, а за ней, как показывает практика, следует пик рождаемости. Как говорят эксперты, находясь дома, в спокойной обстановке, многие переосмысливают семейные ценности. Кроме того, меры, которые были приняты государством, позволили снизить смертность от COVID-19, что тоже положительно скажется на демографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России. Президент заверил, что на фоне коронавируса все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно. Такое заявление он сделал, поздравляя россиян с Пасхой.

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Тема:
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