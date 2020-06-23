Гузееву призвали позвать на «Давай поженимся» расставшегося с Асмус Харламова

Новость о том, что еще одна красивая пара — Кристина Асмус и Гарик Харламов — распалась, буквально потрясла весь шоу-бизнес. Фанаты надеются, что резидент Comedy Club с актрисой в очередной раз подшутили над ними, а коллеги по цеху желают супругам достойно пережить все трудности.

В то же время неугомонные поклонники на фоне развода знаменитостей даже обратились за помощью к ведущей свахе Ларисе Гузеевой. Ей предложили позвать комика на передачу «Давай поженимся!», чтобы найти ему пару.

Instagram @_larisa_guzeeva_

«Лариса Андреевна! Добрый вечер! Вы слышали, Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Вы позовете его к себе на «Давай поженимся?»

«Лариса, вы просто обязаны теперь позаботиться о личной жизни одинокого Харламова», — настаивали комментаторы.

Однако ведущая предпочла не вмешиваться в чужую личную жизнь и никак не отреагировала на такие неоднозначные просьбы подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Бульдог Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус. Артист заявил, что ни скандальный фильм «Текст», где у Кристины были откровенные сцены с партнером по картине Александром Петровым, ни пандемия в расставании не виноваты.