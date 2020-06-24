Прямая трансляция Парада в честь 75-летия Великой Победы в Петербурге
Торжественное шествие в эти минуты проходит на Дворцовой площади. После в небе над Северной столице пролетит 30 военных самолетов и вертолетов.
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев
Торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в эти минуты проходит на Дворцовой площади в Петербурге. Военный смотр начинается с выноса легендарного знамени Победы, а также государственного флага РФ. За ним с трибун наблюдают глава Северной столицы Александр Беглов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Парад Победы принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев.
По традиции память погибших в сражениях воинов почтили минутой молчания. 1 418 дней советский народ защищал свою Родину и все человечество от фашизма и сумел одержать Победу. Страшным воспоминанием для всех переживших войну останутся почти 900 дней и ночей страшной блокады Ленинграда.
В военном смотре задействовано более 100 единиц наземной военной техники: проезжают танки Т-72Б3, , боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», а также спецавтомобили военной полиции «УАЗ — Пикап» и «Лада Веста». Невозможно представить Парад Победы и без легендарного танка Т-34. Перед зрителями представлены колонны пусковых установок и транспортных машин ЗРК С-400, комплексы «Искандер» — «внуки» легендарной «Катюши», а также самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б»
В воздушной части Парада принимают участие экипажи 30 самолетов и вертолетов, включая транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Также в небе над Северной столицей пролетят сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
И
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за коронавируса торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были отложены. 9 мая из окон своих дом россияне могли только посмотреть авиационную часть парада и праздничный салют. Также в этот день прошла акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн.
Читайте также
57%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?