Прямая трансляция Парада в честь 75-летия Великой Победы в Петербурге

Торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в эти минуты проходит на Дворцовой площади в Петербурге. Военный смотр начинается с выноса легендарного знамени Победы, а также государственного флага РФ. За ним с трибун наблюдают глава Северной столицы Александр Беглов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Парад Победы принимает командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев.

По традиции память погибших в сражениях воинов почтили минутой молчания. 1 418 дней советский народ защищал свою Родину и все человечество от фашизма и сумел одержать Победу. Страшным воспоминанием для всех переживших войну останутся почти 900 дней и ночей страшной блокады Ленинграда.

В военном смотре задействовано более 100 единиц наземной военной техники: проезжают танки Т-72Б3, , боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», а также спецавтомобили военной полиции «УАЗ — Пикап» и «Лада Веста». Невозможно представить Парад Победы и без легендарного танка Т-34. Перед зрителями представлены колонны пусковых установок и транспортных машин ЗРК С-400, комплексы «Искандер» — «внуки» легендарной «Катюши», а также самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б»

В воздушной части Парада принимают участие экипажи 30 самолетов и вертолетов, включая транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Также в небе над Северной столицей пролетят сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

И стория Парада Победы насчитывает уже 75 лет. Впервые торжественное шествие на Красной площади состоялось 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал Парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Мероприятие, ознаменовавшее Победу в Великой Отечественной войне, фронтовики встречали одновременно со слезами и улыбками. Они следили за тем, как по площади на специально оборудованном автомобиле провезли Знамя Победы. В то же время 200 знамен разгромленных немецких войск, в том числе личный штандарт Гитлера, были брошены к подножию Мавзолея.

В тот день по Красной площади прошло около 40 тысяч военнослужащих и проехало около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В торжественном шествии также принял участие сводный полк барабанщиков, оркестр из 1,4 тысячи музыкантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за коронавируса торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были отложены. 9 мая из окон своих дом россияне могли только посмотреть авиационную часть парада и праздничный салют. Также в этот день прошла акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн.