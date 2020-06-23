К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали «скорую помощь»

К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали бригаду «скорой помощи». По предварительной информации, 86-летнему народному артисту СССР стало плохо с сердцем, также повышено артериальное давление. В настоящее время советского и российского артиста осматривают медики.