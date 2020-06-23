К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали «скорую помощь»
По предварительной информации, народному артисту СССР стало плохо с сердцем.
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали бригаду «скорой помощи». По предварительной информации, 86-летнему народному артисту СССР стало плохо с сердцем, также повышено артериальное давление. В настоящее время советского и российского артиста осматривают медики.
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