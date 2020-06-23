К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали «скорую помощь»

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Марина Неруцких
Срочная новость 45

По предварительной информации, народному артисту СССР стало плохо с сердцем.

К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали «скорую помощь»

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали бригаду «скорой помощи». По предварительной информации, 86-летнему народному артисту СССР стало плохо с сердцем, также повышено артериальное давление. В настоящее время советского и российского артиста осматривают медики.

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