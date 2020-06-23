Человеческий фактор не повлияет на подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ
Видеонаблюдение организуют в семи десятках регионов, а 14 тысяч избирательных участков в стране будут оснащены комплексами обработки бюллетеней.
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Охранять помещения для голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, в том числе и по ночам, будут сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Видеонаблюдение, как ожидается, будет организовано в семи десятках регионов. 14 тысяч участков будут оснащены комплексами обработки бюллетеней, которые исключают влияние человеческого фактора при подсчете голосов. Главам региональных избиркомов рекомендовано акцентировать внимание на обеспечении санитарной безопасности.
«Пожалуйста, еще раз обратите внимание, чтобы соблюдали дистанцию между собой тоже санитарную. Чтобы все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдались, чтобы берегли себя и берегли наших потенциальных участников», — обратилась к коллегам Элла Памфилова.
На данный момент ЦИК уже получил почти пять миллионов заявлений по различным формам голосования.
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