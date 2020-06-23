Девушку семь часов насиловали в квартире и тушили сигареты о ее грудь

Молодая девушка доставлена в московскую больницу с множественными травмами после изнасилования. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина издевался над 25-летней знакомой в течение семи часов. По словам пострадавшей, в процессе он избивал ее и тушил сигареты о грудь.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире на Балаклавском проспекте, где проживает девушка. Сейчас она госпитализирована. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и ссадины, многочисленные кровоподтеки, а также ожоги от сигарет. В обстоятельствах произошедшего придется разобраться правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что научного сотрудника РАН подозревают в растлении несовершеннолетней. В полицию обратилась мать пострадавшего, которая сообщила о том, что ее 16-летнюю дочь совратил подозреваемый.