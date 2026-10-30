Пять дней внутри: девочка проглотила косметический спонж

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Пациентку доставили в больницу с сильной болью в животе, рвотой и отсутствием стула.

Девочка проглотила косметический спонж и попала на операцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Девочка проглотила косметический спонж и оказалась на операционном столе

Косметический спонж, который девочка случайно проглотила, провел в ее организме около пяти дней и стал причиной кишечной непроходимости. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Пациентку доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с сильной болью в животе, рвотой и отсутствием стула. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали ребенка в хирургическое отделение.

Во время операции медики обнаружили в тонком кишечнике инородный предмет. Им оказался косметический спонж. По словам хирурга Мухтара Мамедова, врачи провели лапаротомию и извлекли его. На участке тонкой кишки, где находился предмет, уже развился некроз. Поврежденную часть органа пришлось удалить с помощью ультразвукового коагулятора.

Операция продолжалась около двух часов и прошла без осложнений. На десятый день после вмешательства девочку выписали в удовлетворительном состоянии.

Медики призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Если ребенок проглотил инородный предмет, специалисты рекомендуют не пытаться извлечь его самостоятельно и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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