Наркотики вместо молока: четырехлетняя девочка умерла из-за передозировки

NBC10 Boston: четырехлетняя девочка умерла из-за передозировки наркотиками

Четырехлетняя девочка умерла от передозировки наркотиками, которые оставила без присмотра ее мать. Женщина скрыла от прибывших медиков возможную причину ухудшения состояния дочери, что помешало ее спасению. Об этом сообщает NBC10 Boston.

Трагедия произошла в Бостоне. Сотрудники экстренных служб обнаружили четырехлетнюю Лианну Баутисту без сознания в доме, где она проживала. Спасти ребенка не удалось.

Мать девочки, 35-летняя Дайанна Фамилья, рассказала прибывшим специалистам, что дочь пила молоко, когда внезапно посинела. Женщина также предположила, что ребенок мог контактировать с ловушкой для тараканов.

Однако вскрытие показало, что причиной смерти стала острая интоксикация запрещенными веществами. Впоследствии полицейские обнаружили наркотик в доме семьи.

По версии обвинения, Фамилья знала, что дочь могла принять опасное вещество, которое она оставила без присмотра. Несмотря на это, женщина не сообщила медикам необходимую информацию.

Помощник окружного прокурора заявила, что действия матери могли помешать оказанию своевременной помощи.

«Несмотря на то, что она знала истинную причину ее проблем со здоровьем, она ввела в заблуждение сотрудников полиции и скорую помощь и тем самым препятствовала методам спасения жизни и медицинским процедурам, которые сотрудники пытались выполнить, чтобы спасти жизнь ее дочери», — подчеркнула прокурор в суде.

Сотрудники полиции задержали Фамилью 24 октября в Дедхэме на основании ранее выданного ордера на арест.

Женщине предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, хранении наркотиков класса А, уничтожении доказательств и намеренном введении следователя в заблуждение в ходе уголовного расследования.

На судебном заседании 26 октября обвиняемая не признала себя виновной.

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