Катер с российскими туристами взорвался на Бали

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Пассажиры собирались заняться снорклингом сразу в трех популярных бухтах острова.

Катер с российскими туристами взорвался на Бали

Фото: www.globallookpress.com/Sahlan Kurniawan

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Прогулочный катер Naomi с туристами взорвался и загорелся во время морской экскурсии у острова Нуса-Пенида на Бали. Об этом сообщила полиция Нуса-Пениды. Все пассажиры и члены экипажа смогли спастись.

Инцидент произошел 29 октября в районе залива Гамат. Около 12:30 по местному времени катер вышел из операционного центра с четырьмя иностранными туристами на борту. Они планировали заняться снорклингом в районах заливов Манта, Кристал и Гамат.

Примерно в 13:40, когда судно собиралось покинуть акваторию залива Гамат, в его носовой части раздался громкий взрыв. После этого начался пожар. Гид и четверо пассажиров прыгнули в воду, пытаясь спастись от огня.

Около 14:50 находившийся поблизости другой катер забрал туристов и членов экипажа. Погибших нет. Капитан получил ожоги ног и был доставлен в больницу Gema Santhi на острове Нуса-Пенида.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность аккумулятора. При этом точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция опрашивает свидетелей и собирает информацию для выяснения причин пожара.

В правоохранительных органах также сообщили, что незадолго до происшествия Naomi проходил ремонт и плановое техническое обслуживание. Владельцев компаний, работающих в сфере морского туризма, призвали регулярно проверять техническое состояние судов и исправность оборудования безопасности.

По данным местного СМИ Kabar Bali, на борту находились четыре туриста из России: Мурад, Амиран, Алима и Амина.

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