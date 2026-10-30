Красавицами сыт по горло: Дибров рассказал, чем его взяла новая пассия

Дибров заявил, что его новая возлюбленная и красавица, и интересный собеседник

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что его критерии для спутницы жизни со временем изменились. Об этом он заявил в комментарии изданию Super.ru. Более того, телеведущий признался, что его новая возлюбленная, нутрициолог Екатерина Гусева, соответствует всем требованиям, которые предъявляет Дибров.

«Хватит мне красоток»

«Выбирая женщин, выбирая супругу, прежде всего выбирай собеседницу. Это качество тебе понадобится чаще остальных. Хватит мне красоток, понимаешь. Катя ослепительно красива, но при этом она собеседница», — заявил телеведущий.

Четвертая, уже бывшая жена журналиста Полина Диброва как раз была признанной красавицей, победительницей конкурса «Миссис Россия 2007». Именно там Дибров впервые ее и увидел. 17-летняя прелестница практически сразу поразила телеведущего, который оказался на 30 лет старше.

Разница в возрасте никого из них не смутила, и уже спустя два года после первой встречи пара узаконила свои отношения.

Но в 2025 году они развелись. Экс-супруга после 16 лет брака и рождения троих детей ушла от знаменитого телеведущего к его другу, бизнесмену Роману Товстику.

Разрыв был громкий, подробности происходящего активно публиковались прессой. А суды между новым избранником модели и его бывшей женой Еленой Товстик продолжаются до сих пор. Их союз тоже распался после того, предприниматель влюбился в супругу журналиста.

Благословение бывшей

Правда, Дибровым удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Они продолжают поддерживать связь и хорошо отзываться друг о друге в публичном пространстве.

Более того, бывшая жена телеведущего одобрила выбор новой возлюбленной экс-супруга. Полина Диброва и Екатерина Гусева были знакомы еще до всей этой истории с любовным четырехугольником и разрушением двух семей. Их представил друг другу общий знакомый: и Дибровы, и Гусева были приглашены им на ужин.

«Там была Катюша со своим мужем. Я влюбился сразу. Но мало ли что мне понравилось. У меня была Полина. Казак, уж если берет казачку — все», — рассказывал журналист в интервью KP.RU.

В той же беседе новая избранница телеведущего сообщила, что общается с экс-супругой возлюбленного, причем без какого-либо негатива.

«Полина мне недавно сказала: «Я так рада, что у Димы достойная женщина рядом». Приятно, что она до сих пор переживает за тебя. Говорит: «Катя о Диме заботится. Я так счастлива, что он наконец-то прекратил вредничать и убивать себя», — процитировала Гусева.

Не берет замуж умницу и красавицу

Новая избранница Диброва также не является его ровесницей. Она младше журналиста на 23 года. Такое пристрастие к молодым и прекрасным женщинам заметила телеведущая Ксения Собчак. Об этом она и спросила Диброва в интервью. Однако сам он подобную избирательность отрицал. Более того, подчеркнул, что до четвертой супруги все жены были его приблизительными ровесницами. А вообще в течение жизни его привлекали разные представительницы прекрасного пола.

«У меня были романы со взрослыми женщинами, у меня были романы с некрасивыми женщинами, Господи, как меня к ним тянуло. Если бы вы знали, сколько было достойных ровесниц в моей романтической судьбе», — вспоминал телеведущий.

Однако, как сказано в выше приведенной цитате, новая возлюбленная журналиста и умница, и красавица, которая к тому же младше знаменитости. Ради нее Дибров даже согласился начать ставить уколы для похудения, начал следить за питанием и занялся своим здоровьем.

Только вот в ЗАГС пара не спешит.

«Мы столько раз уже женились, что я, что Дима. Дайте нам пожить спокойно», — заявила Гусева изданию Super.ru.

За ее плечами три брака. Первый супруг нутрициолога умер в 2014 году. В этом союзе родилась их общая дочь Валентина. Позднее Гусева еще дважды выходила замуж. Но эти браки распались, даже несмотря на то, что в них появились на свет сын Георгий и дочь Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для Дмитрия Диброва важно в людях умение по-настоящему любить. Если человек не умеет влюбляться на разрыв, то, по мнению телеведущего, грош ему цена. Такая личность журналисту просто неинтересна.

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