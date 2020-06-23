Россия не допустила резкого падения курса рубля. Об этом президент Путин заявил в своем обращении к гражданам страны. По словам президента РФ, сейчас он вернулся практически на докризисный уровень.

«Это стало возможно благодаря прочности российской экономики», — отметил российский лидер.