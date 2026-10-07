Будет «камень» из хурмы в желудке: кому опасно есть много осенней ягоды

Нутрициолог Степаненко: из-за хурмы могут образоваться камни в желудке

В конце октября на прилавках появляются ярко-оранжевые плоды и остаются там до первых холодов. В рейтинге символов осени хурма почетно следует с тыквой по руку с инжиром. Она богата витаминами и микроэлементами, поддерживает зрение, кожу и сердечно-сосудистую систему в период межсезонной прохлады.

Однако танины, содержащиеся в плоде, могут стать причиной серьезных проблем. Тяжесть в желудке, вздутие и спазмы — все это реальные риски при неправильном употреблении.

Поэтому в преддверии сезона хурмы нутрициолог Марина Степаненко эксклюзивно 5-tv.ru рассказала, чем полезен этот плод, как его правильно есть и почему в некоторых случаях он может навредить.

Чем полезна хурма

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Sychkova

В хурме высокое содержание йода, поэтому ее рекомендуют включать в рацион тем, кто следит за здоровьем щитовидной железы.

Также в ней есть железо, витамины группы B, витамин C и калий, необходимый для нормальной работы сердца.

Оранжевый цвет плода обеспечивают бета-каротиноиды — предшественники витамина A.

«Он очень полезен для нашего зрения, прекрасно помогает заживлять слизистые оболочки, нужен для кожи. Поэтому хурму есть необходимо», — отмечает нутрициолог.

Также в хурме содержится клетчатка, которая благоприятно влияет на работу кишечника и микрофлору.

Как есть хурму, чтобы извлечь максимум пользы

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Чтобы хурма оптимально усваивалась и приносила пользу, ее нужно есть с белками и небольшим количеством жиров. Такое сочетание замедляет всасывание сахара и предотвращает резкие скачки глюкозы в крови.

«Это, например, творог, либо сыр, либо горсть орешков», — рекомендует Степаненко.

Хурма также хороша в салатах. Например, с рукколой и козьим сыром или даже с мясом.

Сколько хурмы можно есть в день

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/Zhang Qiang

Главное правило употребления хурмы — умеренность.

«Не больше одной штучки в день, потому что иначе это может быть большой удар по поджелудочной железе», — предупреждает Марина Степаненко.

Это связано с высоким содержанием сахара. Фруктоза быстро всасывается и повышает уровень глюкозы в крови. Для людей, склонных к диабету или уже имеющих это заболевание, превышение нормы особенно опасно.

Также стоит помнить о клетчатке. В умеренных количествах она полезна для кишечника, но перебор может спровоцировать вздутие и неприятные ощущения.

Чем опасно неправильное употребление хурмы

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

Хурма известна своим вяжущим вкусом. Это ощущение возникает из-за танинов — дубильных веществ, которые содержатся в плоде. Танины — это природные соединения, способные связывать белки и другие вещества, образуя плотные комплексы.

Именно танины делают недозрелую хурму такой терпкой. Но их действие вязкостью не ограничивается. В некоторых случаях танины могут стать причиной образования фитобезоаров.

Фитобезоары — это плотные комки из непереваренной пищи, которые формируются в желудке или кишечнике. Они могут возникать у людей со сниженной моторикой желудочно-кишечного тракта, а также у тех, кто употребляет слишком много клетчатки, особенно в составе кожуры.

Симптомы фитобезоаров могут быть разнообразными: тяжесть в желудке, вздутие, спазмы, запоры и общий дискомфорт. В тяжелых случаях пищевые камни требуют медицинского вмешательства. Поэтому людям с проблемами желудочно-кишечного тракта стоит особенно внимательно относиться к советам по употреблению хурмы.

«Один плод, желательно почищенный, без кожуры, никаких проблем не принесет, никакие камни не образуются», — уверяет специалист.

С чем нельзя есть хурму

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Главное правило — не сочетать хурму с другими продуктами, богатыми простыми углеводами. Фруктоза, содержащаяся в плоде, быстро всасывается в кровь и повышает уровень сахара. Если добавить к этому мед или другие сладкие фрукты, нагрузка на поджелудочную железу возрастает многократно.

«Хурма с другими сладкими продуктами, также содержащими большое количество фруктозы, например, с медом, фруктами, будет давать еще больший удар по поджелудочной железе и не принесет никакой пользы», — подчеркнула диетолог.

Также не рекомендуется есть хурму вместе с продуктами, богатыми белком, в больших количествах. Танины могут связывать белки, что затрудняет пищеварение и повышает риск образования фитобезоаров. Особенно это касается недозрелых плодов.

Кроме того, стоит избегать употребления хурмы натощак. Пустой желудок и танины — не лучшее сочетание. Оптимальное время — первая половина дня, когда пищеварительная система наиболее активна.

Как убрать вяжущий эффект хурмы

Как правильно есть хурму, какие сорты не вяжут, польза и вред. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Существует несколько способов избавиться от терпкости плода.

Первый — заморозка. После размораживания танины частично разрушаются, и вяжущий эффект становится менее выраженным.

Второй способ — удаление кожуры. Именно в кожице содержится наибольшее количество дубильных веществ. Если есть только мякоть, риск фитобезоаров снижается, а вкус становится мягче.

Третий способ — правильный выбор сорта.

«Нужно выбирать правильные плоды: достаточно спелые, сочные, но еще не подпорченные. При этом будут не вязать на вкус такие сорта, например, как королек», — говорит нутрициолог.

Недозрелая хурма содержит максимальное количество танинов. Спелый плод мягче и слаще, но не должен быть переспелым или подпорченным.