С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых — Путин
| Марина Неруцких В России 13
При этом статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет, отметил президент России.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых. При этом статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет, отметил Владимир Путин. Об этом президент России заявил в ходе своего обращения к гражданам страны.
Читайте также
+25° 764 мм рт. ст.
32%
32%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?