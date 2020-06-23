С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых — Путин

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Марина Неруцких
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При этом статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет, отметил президент России.

С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых — Путин

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых. При этом статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет, отметил Владимир Путин. Об этом президент России заявил в ходе своего обращения к гражданам страны. 

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