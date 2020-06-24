Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который должен был представлять страны ЕС на Параде Победы в Москве, в интервью «Известиям» рассказал о значимости памяти о Второй мировой войне для страны. По его словам, на протяжении тысячелетия народ добивался права на свободу и суверенитет. Именно по этой причине национальная независимость крайне важна для граждан Венгрии.

«Нам приходилось бороться за нашу свободу аж до 1990 года. Всего 30 лет прошло с того дня, как мы вернули себе наш суверенитет», — заявил Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что буквально недавно в Будапеште отметили 100-летие Трианонского договора, подписанного по завершении Первой мировой войны. Это самый печальный факт в истории Венгрии. Подписание соглашения привело к потере 2/3 территорий страны.

«Но мы понимаем: то, что печально для нас — хорошая новость для наших соседей. Поэтому, когда дело доходит до истории, мы должны понимать, что одно и то же событие двумя разными странами может трактоваться диаметрально противоположно, на 100% по-разному. И мы не можем на это повлиять. Вот почему я считаю, что историю следует оставить историкам», — сказал глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто уверен, что политикам необходимо четко осознавать обязанность по реализации долгосрочного сотрудничества с теми, кто был на разных сторонах в войнах и трагических событиях в последние десятилетия. Глава венгерского МИД указал, что события Второй мировой войны никогда не должны повториться в будущем.

«Даже если мы судим об одном и том же историческом событии совершенно по-разному, как Венгрия и наши соседи, мы должны стремиться к эффективному сотрудничеству во имя будущего. Если речь идет о Второй мировой войне, я думаю, что мы, политики сегодняшнего дня, должны в первую очередь работать на то, чтобы подобные события не повторились в будущем. Сделать все, чтобы наши потомки никогда не познали той трагедии, которая обрушилась на головы наших предков. Избежать войны — вот наша главная обязанность на будущее», — заключил Петер Сийярто.

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