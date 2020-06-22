Трагедия с Настей Тропи стала не первой за время работы ее парня мотоинструктором

Трагедия с блогером Настей Тропицей (Тропи), разбившейся на байке, взволновала не только родственников девушки, но и ее поклонников. Некоторые из них решили, что в смертельной аварии был виноват ее бойфренд Владимир. Молодой человек уже на протяжении 12 лет работает мотоинструктором, кроме того, он отправился вместе со своей избранницей на мотопрогулку, которая стала для нее последней.

В ходе обсуждения аварии некоторые из комментаторов сообщили шокирующие подробности инцидента. Как пишет KP.RU, один из пользователей заявил, что некоторые знакомые возлюбленного погибшей уже попадали в ДТП на байке и получали серьезные травмы. По словам юзера, после мотопрогулки один из парней сейчас прикован к инвалидной коляске, другой передвигается с аппаратом Илизарова.

«Не много ли событий для небольшой компании за полгода?» — задается вопросом подписчик.

Другие также согласились с мнением, что Настю Тропи сгубила непредусмотрительность ее молодого человека.

Instagram @viktoradjan

«Не нужно быть экспертом, чтобы знать — сажать неопытную 49,4 килограммовую девушку на 168 килограммовый байк — плохая идея»;

«Сверхразум, угробил девчонку»;

«Виктор, ты что наделал?» — возмущались фолловеры.

О смерти блогера-миллионника Насти Тропи стало известно днем 21 июня. Как заявили родственники погибшей, девушка скончалась от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в одном из курортных районов Бали. Блогер вместе с молодым человеком решила прокатиться на байках, однако оба не справились с управлением и столкнулись.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее послание Насти Тропи, которое передал контактер.