«Можете винить меня»: парень Тропи обещал рассказать, что случилось на самом деле
По словам Владимира, то, что блогерша села за руль пьяной и превысила скорость — это ложь.
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Фото, видео: Instagram @viktoradjan
Возлюбленный блогерши Насти Тропицель (Тропи), насмерть разбившейся на байке, ответил на многочисленные комментарии и сообщения поклонников в Instagram. В сторис Владимир сообщил, что слухи о якобы севшей пьяной за руль и превысившей скорость девушке не соответствует действительности. Ее бойфренд, работающий мототренером, призвал фолловеров не сеять негатив вокруг Насти.
«Вы можете винить меня, я не против. Но не стоит говорить, что она ехала 150, без шлема, пьяная и прочее. Это все ложь, это клевета», — обратился к пользователям парень погибшей.
Он добавил, что скоро прояснит ситуацию и расскажет о случившемся.
«Я позже расскажу, что случилось, сейчас нет сил на это, просто читаю ваши сообщения», — признался Владимир.
Также он поблагодарил всех поклонников, поддержавших его в трудную минуту и выразивших соболезнования в связи с тяжелой утратой.
«Благодарю вас за слова поддержки, которые вы написали мне в личку. Благодарю всех, кто помолился, помедитировал о моей девочке», — отметил избранник Насти Тропи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бойфренда блогерши-миллионика обвиняют в гибели девушки.
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