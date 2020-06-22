«Можете винить меня»: парень Тропи обещал рассказать, что случилось на самом деле

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Карина Бернтгольц
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По словам Владимира, то, что блогерша села за руль пьяной и превысила скорость — это ложь.

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Фото, видео: Instagram @viktoradjan

Возлюбленный блогерши Насти Тропицель (Тропи), насмерть разбившейся на байке, ответил на многочисленные комментарии и сообщения поклонников в Instagram. В сторис Владимир сообщил, что слухи о якобы севшей пьяной за руль и превысившей скорость девушке не соответствует действительности. Ее бойфренд, работающий мототренером, призвал фолловеров не сеять негатив вокруг Насти.

«Вы можете винить меня, я не против. Но не стоит говорить, что она ехала 150, без шлема, пьяная и прочее. Это все ложь, это клевета», — обратился к пользователям парень погибшей.

Он добавил, что скоро прояснит ситуацию и расскажет о случившемся.

«Я позже расскажу, что случилось, сейчас нет сил на это, просто читаю ваши сообщения», — признался Владимир.

Instagram @viktoradjan

Также он поблагодарил всех поклонников, поддержавших его в трудную минуту и выразивших соболезнования в связи с тяжелой утратой.

«Благодарю вас за слова поддержки, которые вы написали мне в личку. Благодарю всех, кто помолился, помедитировал о моей девочке», — отметил избранник Насти Тропи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бойфренда блогерши-миллионика обвиняют в гибели девушки.

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«Можете винить меня»: парень Тропи обещал рассказать, что случилось на самом деле

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